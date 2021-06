Jessica Athayde decidiu praticar o "desapago" no que respeita a algumas peças do seu closet e colocá-las à venda com o objetivo de ajudar quem mais precisa.

"Fui muito feliz com elas [as roupas], mas entre não me servirem e sentir que cada vez quero ter menos coisas achei que era altura ideal delas seguirem viagem", conta a digital influencer.

Jessica Athayde vai doar 50% do valor de cada peça à SOS Animal, "que bem precisa", e os outros 50% à OFFCiNA by Vera Machaz.

"Ao vestirem as minhas peças estão também a fazer solidariedade. Espero que sejam muito felizes com elas", termina a atriz, que convida todos os seus seguidores a espreitarem o seu closet no site ecoacircular.com.

Leia Também: "Homens que se comportam como miúdos e mal educados ainda bomba em 2021?"