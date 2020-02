Depois de ter sido muito criticada na primeira gala do programa 'Dança com as Estrelas', no dia 16 de fevereiro, onde se estreou no papel de jurada, este fim de semana Jessica Athayde contou com o apoio de vários amigos, incluindo João Manzarra.

Antes de dar início à última emissão d'A Máscara', na SIC, na mesma hora que o programa da TVI, Manzarra decidiu deixar algumas palavras à ex-companheira, com quem mantém uma boa relação de amizade.

"Bom programa, fofinha", escreveu o apresentador na caixa de comentários de uma publicação de Jessica Athayde.

[Jessica Athayde recebe mensagem de apoio de João Manzarra]© Instagram

