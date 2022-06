Ontem, 9 de junho, Jessica Athayde celebrou o 3.º ano de vida do filho, o pequeno Oliver, fruto do seu relacionamento com Diogo Amaral.

Depois de ter feito uma bonita declaração de amor ao menino, eis que nas stories da sua conta de Instagram a atriz revelou imagens únicas do parto do menino.

Numa delas escreveu: “Sim, o meu filho nasceu roxo”.

Ora veja:



© Instagram - Jessica Athayde