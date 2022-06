Jessica Athayde foi mãe pela primeira vez há precisamente três anos. O pequeno Oliver completa mais um ano de vida esta quarta-feira, 8 de junho, e a mamã 'babada' não tardou a assinalar a data no Instagram.

"O meu peixinho faz três anos. Por mim congelava o tempo e continuava a ser o meu bebé para sempre, por mim usa a chucha e o biberão até ser adolescente. Podem achar-me exagerada, mas não existe nada que goste mais no mundo do que ser mãe deste peixinho. Aqui quem sofre de dores de crescimento sou eu", escreveu junto de uma ternurenta fotografia do menino, fruto da relação com Diogo Amaral.

Após a partilha, feita pela manhã, Jessica Athayde começou desde logo a ver o carinho dos fãs, colegas e amigos que enviaram uma mensagem através da caixa de comentários.

De recordar que Diogo Amaral é ainda pai de Mateus, da relação passada com Vera Kolodzig.

Neste dia especial, veja algumas fotografias do pequeno Oliver na galeria.

