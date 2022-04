Jessica Athayde usa as redes sociais para comunicar com os seguidores desde as maiores causas aos temas triviais do dia a dia. Esta quarta-feira, por exemplo, quis mostrar um 'recanto' de sua casa que está por mudar há dois anos.

Trata-se da iluminação de uma das divisões e a necessidade de lhe acrescentar um candeeiro.

A atriz registou uma fotografia ao teto, mostrando uma lâmpada fixada apenas nos fios elétricos. Na legenda, confessou: "2 anos de preguiça".

A honestidade da artista deixou a caixa de comentários repleta de gargalhadas. Veja abaixo.

