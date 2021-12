Jessica Athayde 'derreteu' os seguidores da sua conta de Instagram com uma fotografia no mínimo ternurenta, na qual posa com o filho, o pequeno Oliver, de dois anos.

Na imagem, a atriz surge com o menino ao colo, referindo na legenda da mesma: "É aproveitar enquanto ele quer, não é?".

A resposta dos seguidores à pergunta revelou-se de imediato positiva.

Recorde-se que o pequeno Oli, como carinhosamente é tratado, é fruto do relacionamento de Athayde com Diogo Amaral.

As mais recentes informações sobre os artistas davam conta de que tinham decidido dar uma nova oportunidade ao seu amor.

