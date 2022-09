Jessica Athayde partilhou um momento da conversa que Tânia Ribas de Oliveira teve com o professor Carlos Neto no seu programa da tarde da RTP1.

O convidado realçava a importância de se controlar o número de horas que as crianças passam em frente aos ecrãs, assim como a necessidade do paradigma da educação em Portugal mudar e apostar-se em novos métodos de aprendizagem com atividades no exterior.

"Adoro sempre ouvir o professor Carlos Neto, mas tenho tanta dúvidas em relação a isto. Concordo que os miúdos devem ter uma educação mais livre, mas as únicas escolas que proporcionam isso custam um rim", desabafou Jessica, mãe do pequeno Oliver.



© Instagram - Jessica Athayde

"Pergunto-me se os iria preparar a terem métodos de trabalho que as empresas de hoje em dia exigem. Isto são todas dúvidas que tenho", completou, pedindo a opinião dos seguidores sobre o assunto.

Leia Também: Jessica Athayde doente: "Não me consigo mexer com arrepios"