Vanessa Martins usou esta quarta-feira as suas redes sociais para através de uma publicação pedir desculpa às suas seguidoras e deitar por terra a polémica que envolveu o lançamento da sua nova linha de pijamas e homewear.

A motivar duras críticas e no centro do seu pedido de desculpa esteve o facto de a digital influencer ter utilizado a palavra "desleixada" nesta frase: "Nunca dormi de fato de treino, nem com roupa velha. Nunca tive um pijama da hello Kitty ou com unicórnios... há uma certa tendência da mulher se desleixar nesse aspeto e eu nunca compreendi isso".

Na publicação onde Vanessa lamentou toda a polémica causada pelas suas declarações, foram muitas as fãs, amigas e figuras públicas que quiseram dar-lhe palavras de força, de entre as quais se destaca Jessica Athayde.

Assumindo que faz parte do leque que gosta de usar pijamas mais descontraídos e quentinhos, a atriz afirma: "Já agora sou da equipa pijama de flanela e senti-me zero ofendida".

