Jéssica Antunes conheceu Rui Figueiredo no 'Big Brother 2020', da TVI, e desde então que permanecem juntos, hoje com dois filhos em comum.

O início da relação foi recordado pela ex-concorrente do 'BB' numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, onde se mostra feliz pela família que construiu.

"Ter tido a oportunidade de entrar num reality show e de me ter apaixonado é das coisas mais bonitas que já me aconteceu. Para além de ter a oportunidade de ver e rever como tudo começou, consigo também reviver tudo tudo aquilo que aconteceu e deixa muitas saudades e vontade de voltar atrás no tempo. Faria tudo igual e não é difícil perceber porquê quando, passados quase quatro anos, temos a família com que sempre sonhámos", começou por dizer.

"Tudo acontece por um motivo e o destino sabe sempre o que faz, sabe o que nos tira, sabe o que nos traz", rematou.



© Instagram