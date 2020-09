Rui esteve em risco de sair no passado domingo, tendo conseguido assegurar o seu lugar na casa do 'Big Brother' com 47% dos votos do público. Ao regressar para junto dos restantes colegas, dirigiu-se a Jéssica Antunes, deixando evidente que era quem mais queria abraçar.

Entre abraços, massagens e momentos a dois, a proximidade entre ambos tem sido cada vez mais notória e são já apontados como os protagonistas do novo romance na casa.

Confrontados sobre cumplicidade que cresce a olhos vistos, os concorrentes afastam a hipótese de estarem apaixonados, mas não negam o carinho que os une.

Jéssica não descartou a possibilidade de se apaixonar, contudo, frisou que dentro do jogo "não acontecerá nada".

