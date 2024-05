Jennifer Lopez reapareceu diante das câmaras para apresentar o seu novo filme, 'Atlas'. O evento aconteceu no The Egyptian Theatre Hollywood, onde a cantora apareceu com um visual composto por um top branco sem mangas e saia justa preta com corte sereia.

Em entrevista ao Live with Kelly and Mark, a cantora afirmou que está "mais magra que nunca" e explicou porquê.

Ainda que houvesse especulações de que a magreza se poderia dever ao facto de supostamente estar afastada do marido, Ben Affleck, parece que esse não é o motivo.

Há alguns meses a atriz iniciou uma dura rotina de treinos e alimentação para estar em forma para os seus novos projetos: A digressão, que terá início neste verão após a publicação do seu último álbum 'This Is Me...Now', e o papel no filme 'O Beijo da Mulher Aranha'.

"Acabei de gravar um filme onde tive que cantar e dançar, o que foi emocionante e cansativo ao mesmo tempo", disse. "Agora estou pronta. Estou mais magra do que nunca. Estou em forma para lutar agora", afirmou ainda a cantora.

De recordar que nos últimos tempos têm surgido rumores de que o casamento entre a cantora e Ben Affleck teria chegado ao fim. No entanto, nenhum dos dois falou sobre o tema.