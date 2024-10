Jennifer Lopez pediu o divórcio a Ben Affleck em agosto deste ano, após pouco mais de dois anos de casamento, e agora falou sobre a relação.

"Estou entusiasmada por estar sozinha. E, sim, não estou à procura de ninguém", revelou a atriz numa entrevista à revista Interview, publicada esta quarta-feira, 9 de outubro.

Na mesma entrevista, a atriz e cantora falou também da estreia de 'Unstoppable', o último filme do qual faz parte do elenco, e que estreou no Toronto International Film Festival, tendo recebido uma ovação de pé.

"Soube muito bem. O filme é muito bonito. Vi-o completo pela primeira vez juntamente com o público, em Toronto", disse, citada pela People.

Na 'biopic', Lopez interpreta Judy Robles, mãe do atleta Anthony Robles que nasceu sem uma perna e se tornou um wrestler de renome.

Leia Também: Ben Affleck e Jennifer Lopez sofrem um percalço em venda de mansão