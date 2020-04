Na noite desta quarta-feira, Jennifer Lopez partilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece na companhia do namorado, Alex Rodriguez, com o propósito de deixarem um apelo aos fãs: Que estes permaneçam em casa para proteger os que estão na linha da frente no combate à Covid-19.

Uma mensagem que tem sido comum entre outras celebridades, mas que não caiu bem aos seguidores de J.Lo, assim prova a caixa de comentários.

"Nem toda a gente se pode dar ao luxo de ficar em casa", "Se tivesse uma casa como a tua também considerava" e "Vocês não estão a fazê-lo ao irem ao ginásio", são algumas das reações que se destacam.

Leia Também: Jennifer Lopez revela que pandemia afetou os seus planos de casamento