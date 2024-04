Jennifer Lopez voltou a destacar-se novamente no que diz respeito ao look, tendo sido vista com uma mala que custa cerca de 400 mil euros, segundo o Daily Mail.

A artista, de 54 anos, usou na quarta-feira, em Nova Iorque, um look branco que ficou completo com a referida mala de luxo da Hermès.

As imagens da cantora não tardaram a chegar à imprensa internacional.

