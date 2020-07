Jennifer Lopez comemora hoje mais um aniversário e, apesar de ter uma fortuna estimada na ordem dos 400 milhões de dólares, cerca de 350 milhões de euros, está longe de largar tudo para dedicar mais tempo à família. "Não te tornas artista só porque fizeste 21 anos e também não deixas de o ser só porque fizeste 51. Tu és quem és até ao dia em que morres", afirmou a cantora, compositora, produtora e empresária de ascendência porto-riquenha em entrevista à revista feminina Elle em 2010.

Nascida em The Bronx, um dos bairros mais problemáticos de Nova Iorque, nos EUA, a 24 de julho de 1969, a artista é, hoje, uma das mulheres mais sensuais do mundo, faturando cerca de 40 milhões de euros por ano. Mas não esquece a infância pobre nem a educação rígida que recebeu dos pais, que não queriam que enveredasse pelo meio artístico. Determinada a ser uma estrela de cinema, saiu de casa e foi viver, sozinha, para um pequeno apartamento em Manhattan. Para sobreviver, fez teatro musical.

Em 1991, foi selecionada, num casting, para ser bailarina dos New Kids on The Block, uma das mais populares boysbands do final da década de 1980. Pouco depois, começava a trabalhar com Janet Jackson. Em 1997, depois de papéis menores em filmes com Jack Nicholson, Wesley Snipes, Woody Harrelson e Stephen Dorff, é escolhida para protagonizar "Selena", a biografia visual de Selena Quintanilla-Pérez, a artista de ascendência mexicana assassinada por Yolanda Saldívar, a antiga gerente das suas lojas, em 1995, com apenas 23 anos. Recebe um milhão de dólares, cerca de 870.000 euros. Torna-se, assim, na atriz latina mais bem paga até então.

Pouco depois, envia uma maquete em espanhol para uma editora discográfica. Tommy Mottola, ex-marido de Mariah Carey, convence-a a cantar em inglês e oferece-lhe um contrato, em 1999. A partir daí, torna-se numa das artistas de maior êxito em todo o mundo. Em 2001, funda a empresa J.Lo by Jennifer Lopez e lança uma coleção de roupa, acessórios, roupa de cama e perfumes. Em 2017, cria uma de calçado com Giuseppe Zanotti. Em 2019, desenvolve outra para a DWS, Designer Shoe Warehouse.