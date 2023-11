As mudanças na aparência de Jennifer Lawrence deveram-se à passagem do tempo e não a cirurgias plásticas. Quem o garantiu foi a própria atriz, de 33 anos, numa entrevista à revista Interview.

"Comecei [como atriz] aos 19 anos. O antes e o depois nas fotos é de quando tinha 19 e 30 anos e fico do género: 'Cresci. Perdi o peso da gravidez no meu rosto, e a minha cara mudou porque estou a envelhecer'. Toda a gente acha que fiz uma rinoplastia e eu tenho exatamente o mesmo nariz. As minhas bochechas diminuíram. Obrigada por relembrarem isso", faz saber.

"Também acho incrível o que a maquilhagem pode fazer porque trabalho com o Hung [maquilhador], que delineia os lábios acima. Chamo-lhe cirurgião plástico, porque toda a gente, nos últimos meses desde que trabalho com ele, se convenceu que tinha feito uma cirurgia", completa.

Leia Também: O icónico vestido preto de Jennifer Lawrence que dura décadas no roupeiro