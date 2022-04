Tal como Jennifer Grey já tinha prometido, no seu novo livro - ‘Out of the Corner’ - esta abordará alguns dos tópicos mais polémicos da sua vida, inclusive, as duas rinoplastias a que se submeteu.

“Quando era miúda, era completamente anti-rinoplastia. Era a minha religião”, afirmou em declarações à revista People. “Adoro que os meus pais o tenham feito. Percebo, porque estavam nos anos 1950. Percebo o que estavam a assimilar”, justifica.

Foi a mãe, segundo Grey, que sugeriu que esta também alterasse o seu nariz. Quando finalmente o fez, anos depois, esta perdeu a imagem que a popularizou no filme de sucesso de 1987 ‘Dirty Dancing’.

Jennifer lembrou também Patrick Swayze, com quem contracenou no filme. “Sinto que se lhe pudesse dizer alguma coisa diria ‘desculpa por não ter apreciado e ter desfrutado de quem eras’”, confessa.

Note-se que o livro será lançado no dia 3 de maio.