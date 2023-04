Jennifer Aniston e 'Friends' continuam de 'mãos dadas', mesmo depois do fim da série ter acontecido em 2004. Dado o interesse que a produção da NBC continua a despertar junto do público, há detalhes que os espectadores ainda querem desvendar, sendo que as entrevistas que os atores do elenco dão acabam, quase todas elas, por abordar a série.

Foi o que aconteceu numa nova entrevista dada por Jennifer Aniston a Kelly Ripa e Ryan Seacrest, onde o primeiro beijo dado a David Schwimmer foi tema de conversa.

Como já é sabido, os dois atores acabaram mesmo por se apaixonar fora dos ecrãs, com Aniston a referir que ambos deixaram "o sentimento manifestar-se perante as câmaras". Em relação ao beijo, a atriz garante que "foi muito agradável".

Vale notar que os dois atores, durante o programa 'Friends: The Reunion', da HBO, confessaram que o envolvimento na 'vida real' acabou por nunca acontecer, embora o interesse fosse mútuo.

