Jennifer Aniston decidiu expressar o seu amor pelo pai publicamente e aproveitou a quadra natalícia encher as redes sociais de ternura.

A atriz de 'Friends', atualmente com 50 anos, recuperou uma inédita fotografia de infância ao colo do progenitor e publicou-a juntamente com outro registo mais recente.

"Natal com um dos meus criadores. Antes e depois. Amo-te, papá", escreveu na legenda.

