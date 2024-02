'Miller's Girl' é o novo filme de Jenna Ortega e Martin Freeman mas há uma cena em particular que causou alvoroço nas redes sociais.

Os dois atores têm 31 anos de diferença - Jenna tem 21 anos e Freeman tem 52 - facto que deixou alguns cibernautas incomodados, dado que no filme em causa protagonizam uma cena de sexo.

Kristina Arjona, que assumiu o cargo de coordenadora de intimidade deste filme, garantiu que Jenna se sentiu "confortável" a filmar esta polémica cena. "Ela estava muito determinada e muito certa do que queria fazer", disse ainda, numa conversa com o Daily Mail.

"Parte do meu trabalho também é apoiar as decisões dos atores. Eu adapto-me a qualquer que seja o nível de conforto deles, especialmente numa produção como esta, onde há uma grande diferença de idade entre os atores. Tenho consciência do meu talento e verificamos com regularidade que, em nenhum momento, os limites são ultrapassados", concluiu Kristina.

A revista People, por outro lado, abordou os representantes de Jenna Ortega e Martin Freeman sobre esta mesma questão, mas ainda não obteve qualquer resposta.

Veja abaixo o trailer de 'Miller's Girl'.

Siga o link