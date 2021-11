Jay-Z acaba de conquistar um novo 'título': o de artista mais nomeado para os Grammy Awards.

Na passada semana, o rapper conquistou aquela que é a sua 83.ª nomeação, ultrapassando assim Quincy Jones, que tinha sido nomeado 80 vezes.

As nomeações, note-se, foram nas categorias de Álbum do Ano - com o disco 'Donda', de Kayne West - e duas na categoria de Melhor Canção de Rap, com 'Bath Salts', de DMX, e 'Jail', de Kanye West.

O cerimónia dos Grammy, a distinção máxima da indústria discográfica norte-americana, acontece a 31 de janeiro, em Los Angeles.

