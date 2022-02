É já este sábado que a atual edição do 'Big Brother Famosos' termina. Sendo um dos finalistas do reality show da TVI, Jardel fez uma revelação surpreende sobre si, caso seja o grande vencedor.

"Se eu ganhar o título divido com todos os cinco, eu divido o prémio com toda a gente", notou durante uma conversa com Catarina Siqueira.

Recorde-se que a concorrer ao prémio está ainda Jorge Guerreiro, Kasha e Marta Gil.

Veja o momento:

