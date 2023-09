Jani Gabriel esteve de férias em Bali e tem partilhado algumas fotografias com os seus seguidores nas redes sociais.

Na tarde deste sábado, dia 2 de setembro, a apresentadora publicou um conjunto de fotografias em Thomas Beach e desvendou o seu 'companheiro de viagem'.

"Thomas memories [memórias]. Na 4ª foto está o meu companheiro de viagem, o que me falou ao ouvido no meio do silêncio desta praia", escreveu Jani, referindo-se ao livro 'A Vida Tem Um Plano Perfeito Para Ti', da autora, Maud Ankaoua, que a apresentadora esteve a ler durante esta viagem.

