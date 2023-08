Jani Gabriel usou a sua conta no Instagram para recordar um momento triste da sua vida.

A apresentadora partilhou um conjunto de fotografias nas quais aparece com o melhor amigo de quatro patas, Thor, que morreu há dois anos.

"Dois anos do dia mais triste da minha vida. Saudades eternas, meu Thor", escreveu a modelo e apresentadora.

Também o seu ex-companheiro, Rui Porto Nunes, com quem manteve uma relação durante sete anos, usou esta quarta-feira, dia 2 de agosto, as redes sociais para partilhar uma fotografia com o patudo.

"Thor. Dois anos de saudades eternas", escreveu o ator.