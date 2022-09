Menos de duas semanas depois de ter anunciado a saída do 'Fama Show', Jani Gabriel festejou junto das várias caras da SIC a apresentação da nova grelha da estação.

Foi sorridente e descontraída que aceitou falar em exclusivo com o Fama ao Minuto sobre esta decisão, que garante ter sido "pensada e ponderada".

"Eu sempre disse que o 'Fama' tinha o seu início e o seu fim, e senti que estava na altura de encerrar o ciclo sem problema algum. Estou muito contente com o trabalho que fiz. Foi intenso mas está encerrado, feito e bem feito", disse.

"Foi mesmo uma decisão minha terminar este ciclo, também para permitir que venham novas oportunidades. Achei que mais valia terminar tudo quando eu achasse que era feliz e grata por tudo, e assim foi", acrescentou.

Sobre o futuro, Jani garante que não há nada pensado, embora o seu desejo seja claro: "Espero continuar a fazer parte da família SIC. Não há nada em mãos, mas deixei sempre bem claro que foi uma saída do 'Fama' e não da SIC. Agora o futuro está entregue a quem de direito".

Relativamente ao tipo de formato que gostaria de abraçar, a apresentadora quer um novo desafio que, de preferência, seja diferente do que tem feito em televisão. "Este formato de reportagens eu sinto que já está feito. Nunca é demais, porque cada dia é sempre novo, mas gostava de experimentar algo que me desafiasse um bocadinho mais, que me desse aqueles nervos bons e que fosse uma coisa um bocadinho diferente", referiu.

"A televisão é a minha paixão e é isto que eu quero continuar a fazer", fez questão de sublinhar.

Leia Também: Jani Gabriel abandona o ‘Fama Show’