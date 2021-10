Jamie Lynn Spears disse no livro 'Things I Should Have Said' que foi pressionada pelos pais a fazer um aborto aos 16 anos.

Em excertos obtidos pelo TMZ, a irmã de Britney Spears, atualmente com 30 anos, escreve que depois de contar ao pai, Jamie, e à mãe, Lynne, que estava grávida, em 2007, ambos tentaram convencê-la a não ter a criança.

"Vieram ao meu quarto tentar convencer-me que ter um bebé naquele momento da minha vida era uma ideia terrível", partilhou.

"Isso vai matar a tua carreira. És muito jovem. Não sabes o que estás a fazer. Existem pílulas que podes tomar. Podemos ajudar-te a cuidar deste problema... Conheço um médico", terão dito os pais na altura, acrescentando que "todos à sua volta só queriam fazer com que esse 'problema' desaparecesse". "Todos estavam certos de que o aborto seria o melhor a fazer", acrescentou.

No entanto, Jamie Lynn Spears decidiu continuar com a gravidez e discutiu depois com o pai quando este sugeriu que entregasse a criança para adoção. Além disso, diz, não a deixaram falar com a irmã, Britney, sobre a gravidez.

"Precisava dela mais do que nunca e ela não foi capaz de me ajudar no meu momento mais vulnerável... Até hoje, a dor de não poder dizer à minha irmã ainda persiste", desabafou.

Eventualmente, a família fechou um acordo com a Us Weekly para dar a notícia, e foram partilhadas em 2008 as primeiras fotografia da pequena Maddie (hoje com 13 anos). Jamie Lynn Spears recorda que ficou escondida com a mãe até que a notícia fosse publicada.

Recorde-se que a menina é fruto da relação terminada com Casey Aldridge. Jamie Lynn Spears é ainda mãe de Ivey, de três anos, fruto do casamento com Jamie Watson.

