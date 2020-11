Jamie Dornan, estrela dos filmes '50 Sombras de Grey', deu uma entrevista à revista Variety onde revelou que ficou muito assustado com um rumor que foi criado por um fã... ou uma fã.

O ator de 33 anos explica que recebeu uma carta na qual era dito que tinha um filho em comum com Dakota Johnson, de 31, artista com quem contracenou nestes filmes.

Na altura ficou em pânico com medo que estes rumores prejudicassem o seu casamento com Amelia Warner, com quem deu o nó em 2013 e tem três filhas em comum.

O ator relata que recebeu uma fotografia de uma criança que se afirmava ser seu filho. "Acho que queriam provar que o filho era meu e da Dakota, e que tivemos um bebé enquanto filmávamos o primeiro filme de 'Cinquenta Sombras de Grey'. Foi um pouco bizarro", sublinhou.

