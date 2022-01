Jamie Dornan refletiu sobre os últimos 12 meses e para o ator, de 39 anos, 2021 foi um dos anos mais difíceis. Isto porque o pai morreu no ano passado, vítima da Covid-19.

"É estranho terminar o ano com toda esta positividade - com tantos elogios ao [filme] 'Belfast' e muito boas conversas sobre o 'The Tourist'", disse ao The Telegraph. "Porque em muitos níveis foi o pior ano da minha vida, o mais difícil", confessou.

Jamie Dornan perdeu o pai em março de 2021. Jim Dornan trabalhava como obstetra e ginecologista e tinha 73 anos quando morreu.

Leia Também: Rainha Isabel II de luto (outra vez) após morte de amiga e confidente