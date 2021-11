A família de James Van Der Beek acaba de aumentar. O ator e a mulher, Kimberly, deram as boas-vindas ao sexto bebé, um menino que se chama Jeremiah Van Der Beek.

No Instagram, James Beek publicou várias imagens do recém-nascido com a família e anunciou desta forma a novidade, mostrando-se "muito feliz" com a chegada do filho.

Na mesma publicação, o ator lembrou que o bebé chegou depois de a mulher ter sofrido dois dolorosos abortos.

Recorde-se que o casal tem ainda em comum os pequenos Olivia, de 11 anos, Joshua, de nove anos, Annabel, de sete, Emilia, de cindo, e Gwendolyn, de três.

Leia Também: Cantor Thomas Rhett e mulher dão as boas-vindas a mais uma menina