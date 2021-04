O prestigiado maquilhador e youtuber James Charles admitiu que enviou mensagens com conteúdo explícito a dois adolescentes menores de idade, um deles com 16 anos.

A polémica começou no início do ano e, de acordo com a imprensa internacional, nomeadamente a BBC, o jovem de 21 anos terá negado as acusações de que foi alvo por parte de um rapaz que o acusou de aliciamento. James afirmou que acreditava que a pessoa tinha 18 anos.

Num vídeo publicado esta quinta-feira, dia 1, James Charles surge de cara lavada num vídeo no qual promete repor toda a verdade. Começa por pedir desculpa a qualquer pessoa que tenha magoado e afirmou que houve dois "incidentes", referindo-se à troca de mensagens sexuais com menores de idade. Contudo, continua a defender que não sabia que tinham menos de 18 anos.

"Estas conversas nunca deviam ter existido", confessa, frisando que tem "noção de que as suas atitudes foram erradas".

Eis o vídeo.

Siga o link

Leia Também: Acusado de burla, youtuber Windoh revela que foi ameaçado de morte