O ator Jake Gyllenhaal surpreendeu quem o segue no Instagram com um vídeo em que aparece a cantar uma música intitulada 'Across the Way', parte de um conjunto de monólogos.

A canção, com uma duração de cerca de quatro minutos, foi escrita especialmente para Gyllenhaal pela compositora do musical vencedor do prémio Tony 'Fun Home', Jeanine Tesori, e o dramaturgo David Lindsay-Abaire, segundo o The Hollywood Reporter.

A série, lançada em meados de março, consiste em sete episódios de músicas originais que foram escritas, produzidas e gravadas num prazo de 24 horas e são inspirados em histórias da vida real de todos os que lutam contra a pandemia da Covid-19.

Sienna Miller, Patrick Wilson e Rita Wilson são outros nomes que fazem parte deste projeto, como destaca o Page Six.

