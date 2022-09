Jaimão vai realizar o último espetáculo esta quarta-feira, 28 de setembro, na receção ao caloiro do Algarve. Numa nota que partilhou nas redes sociais, o artista explicou que teve de antecipar o fim da carreira e cancelou os restantes espetáculos que estavam agendados.

"Olá companheiros de luta. Venho desta forma comunicar que foi resolvido antecipar a reforma do Jaimão. Deste modo toda a tour 'Intimidades' está cancelada e o último espetáculo acontecerá amanhã [28 de setembro] na recepção ao caloiro do Algarve. Se até final de novembro algo surgir será analisado em devido tempo", começou por dizer.

"Quanto ao site oficial, manter-se-á ativo até dezembro com links para as lojas digitais. As redes sociais do Jaimão serão apagadas em breve. Facebook, Instagram e YouTube deixarão de existir. Aproveitem enquanto estão ativas para matar saudades. Obrigado a todos por estes 25 anos e um até sempre. Sejam felizes e façam os outros felizes! Abraços e beijos incontinentes do vosso Jaimão", completou.

Logo de seguida, publicou ainda um vídeo no Instagram onde fala também do reembolso dos bilhetes que já tinham sido comprados para os espetáculos cancelados.

