Jahmil French, estrela da série 'Degrassi - The Next Generation', morreu aos 29 anos de idade.

Um representante do ator canadiano, que ficou conhecido com o seu papel enquanto Dave Turner, confirmou a notícia ao Page Six, esta terça-feira, dia 2.

"É com um enorme peso no coração que confirmo a morte do querido amigo a cliente French", lê-se num comunicado. "Será lembrado por muitos pela sua paixão pelas artes, o seu compromisso com o trabalho e a sua personalidade vibrante. Peço que orem pela família e amigos neste momento difícil", completa-se.

A causa da morte ainda não foi revelada.

