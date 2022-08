Na sequência do vídeo publicado por Will Smith em que o mesmo pede desculpas a Chris Rock pela agressão durante a gala dos Óscares, uma fonte próxima do ator revelou que este gesto foi incentivado pela companheira, Jada Smith.

A notícia foi avançada pela US Weekly, com quem a fonte falou, que explicou ainda que Will Smith nunca teve intenções de se desculpar publicamente.

“A sua equipa esperava que a polémica acabasse, mas isso não aconteceu. Seria impossível para ele seguir em frente com sucesso, a menos que se desculpasse", contou a fonte, citada pela revista norte-americana.

