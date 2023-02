Jaciara Dias esteve esta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, à conversa com Júlia Pinheiro. A ex-concorrente do 'Big Brother' abordou sem pudores o período difícil que viveu durante a separação do ex-marido Deco.

"Você fica sem chão. Separámo-nos e fui viver o outro lado da vida, que é uma sombra que atormenta, é a solidão, é o medo, não acreditar mais em você. Na verdade, eu já estava depressiva no final da gestação, mas é uma doença silenciosa e sempre tive de mostrar que era muito forte", afirmou, referindo ainda que engordou 33 quilos com a sua segunda gravidez.

"A minha filha teve que amadurecer muito rápido, porque ela viu as dores da mãe, muitas vezes no quarto, trancada, não querendo viver, não querendo ser mãe... Não conseguia pegar no David. Olhar para o David e para a Yasmin era a mesma coisa que estar a ver o pai e entreguei-me à bebida durante muitos anos", completou Jaciara.

Importa lembrar que Jaciara foi casada com Deco entre 2005 e 2008. Deste relacionamento nasceram dois filhos, David e Yasmin, que hoje têm 16 e 19 anos, respetivamente.

Leia Também: Jardel e Jaciara vão ser os reis do Carnaval da Mealhada

Leia Também: Jaciara, do 'Big Brother Famosos', mostra-se após operação ao nariz