Jaciara Dias, ex-concorrente do 'Big Brother', esteve hoje no 'Dois às 10' onde relatou a experiência traumatizante por que passou este ano, depois de ter feito uma rinoplastia. A convidada explicou que fez a intervenção estética no início do ano e que acabou por apanhar uma bactéria, que a deixou debaixo de uma forte medicação durante meses.

Jaciara conta que houve um dia que ficou de tal forma desesperada, dadas as dores fortes que sentia, que decidiu buscar esperanças na sua fé, uma vez que é evangélica.

"Por mais que eu quisesse ser forte foi quando eu realmente entreguei a minha vida a Jesus, porque já não conseguia mais ter esperança", relata.

Pouco tempo após este momento, Jaciara conta que descobriu a origem da bactéria. Esta teve de recorrer a um médico de um hospital privado que ao fazer-lhe exames mais profundos percebeu que a infeção começara na linha dos pontos.

