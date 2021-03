À semelhança de muitas pessoas, Andreia Dinis aproveitou o dia de sol para ir à praia e usufruir de momentos em contacto com a natureza. Falando precisamente desta 'escapadela', a atriz reparou em pessoas que não resistiram em dar um mergulho no mar.

"Final da tarde, prainha com a filhota. Já se vê malta de fato de banho e na água, mas vamos com calma... para já só mm apanhar 1 solinho e a brisa do mar", afirmou na sua conta de Instagram.

Eis a publicação.

