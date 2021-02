Andreia Dinis mergulhou no baú de memórias e deparou-se com um registo com uma década que fez questão de partilhar nas suas redes sociais.

Trata-se de uma fotografia em que aparece com a filha, Flor, quando esta era bebé.

"É o que dá andarmos a ver imagens antigas no telemóvel. Vemos estas pérolas. Que saudades dela assim pequenina. (E o pezinho na minha orelha?)", escreveu a mamã babada na legenda.

Vale referir que Flor, atualmente com 10 anos, é fruto do casamento de Andreia Dinis com Daniel Teixeira.

