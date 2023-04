A próxima emissão de 'Taskmaster' contará com a participação do humorista Salvador Martinha. A informação já foi divulgada pela produção do programa da RTP.

A revelação deixou os fãs do formato em êxtase, tal como é possível perceber através dos vários comentários deixados na publicação em causa.

Importa lembrar que o programa é conduzido por Nuno Markl e Vasco Palmeirim. Conta ainda com Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Toy e Gilmário Vemba.

