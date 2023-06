Ryan Lochte e Kayla Rae Reid já foram pais pela terceira vez. O casal decidiu dar o nome Georgia June Lochte à menina.

"Estamos emocionados, muito felizes. O Ryan é um ótimo pai. Mal posso esperar para vê-lo como pai de três. Ele é tão bom com as crianças em geral que elas sempre gravitam em torno dele", disse Kayla, citada pelo Page Six.

Vale lembrar que o nadador olímpico e a modelo já são pais de Caiden, de sete anos, e de Liv, de quatro. Nasceram em 2017 e 2019, respetivamente.

