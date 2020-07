Os ex-concorrentes da 'Casa dos Segredos' Cristiana Jesus e Cláudio Alegre já foram pais pela primeira vez, como anunciaram, este sábado, 4 de julho, no Instagram.

"Ahhh, que sentimento lindo! Sem palavras ainda para descrever... mais tarde venho aqui. Só para vos dar a conhecer o vosso sobrinho Guilherme. Estou encantada com esta equipa do grupo HPA, não tenho como agradecer toda a rapidez e profissionalismo", disse a recém-mamã na legenda da primeira fotografia que publicou na rede social onde aparece na companhia do filho e do marido.

Por sua vez, Cláudio Alegre publicou uma fotografia da mão do filho e começou por escrever: "Foi amor à primeira vista! Que sentimento tão bonito que estou a sentir, um misto de coisas lindas estão a pairar neste diâmetro! Estou tão próximo de ti e só me apetece gritar ao mundo o quanto me sinto o Homem mais feliz do Mundo".

"Hoje as coisas mudaram, sou Pai, um eterno Pai por te ter nos meus braços, por ter o melhor de todos os melhores privilégios que a vida me podia trazer. A tua Mãe... uma guerreira sem dúvida, depois destas horas todas deu à luz, pela forma mais linda que pode existir. A tua Mãe... que passou um ano cheia de alterações hormonais, angústias, receios e ao mesmo tempo talvez uma das fases mais bonitas que uma Mulher pode ter", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e continuou: "Filho, hoje tenho-te a dizer que o meu sentido da vida mudou, hoje és tu o meu sentido da vida! Não acredito que vai ser fácil lidares com dois Pais meio descontrolados, meio loucos e apaixonados, mas vais perceber um dia mais tarde que o amor tem destas coisas, destes sentimento mais lindos, como aquilo que eu estou a sentir agora mesmo ao olhar para ti. Sentimento puro e mais bonito, como tu filho! As minhas promessas são simples, são promessas que amor nunca irá faltar, que uma casa cheia de boa energia não vai esgotar e que tens uma família linda e unida à tua espera. Darei o melhor de mim para ti para que não te falte nada e para que sejas um dia mais tarde um Homem cheio de amor igual aos teus Pais! Bem-vindo Guilherme Alegre".

Pouco tempo depois, publicou novas imagens da mulher e do filho e voltou a destacar: "Ainda não consigo acreditar, que sentimento tão lindo. Obrigado Deus por nos permitir este sentimento e a benção de um filho nas nossas vidas. Guilherme, a tua Mãe foi um guerreira! E tu vieste ao mundo para me dar mais sentido à minha vida! Obrigado por todo o apoio e por todo o carinho desse lado, vocês que viveram estes meses todos connosco e acompanharam o crescimento da barriga da Mãe, é só para vos dizer que está tudo bem e que correu tudo bem".

Nas stories, o casal partilhou ainda alguns vídeos do bebé. Veja na galeria.

