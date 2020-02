O bebé resulta do casamento do cineasta com a cantora Daniella Pick.

Quentin Tarantino já é pai. O primeiro filho do cineasta nasceu este sábado, dia 22 de fevereiro. "Daniella e Quentin Tarantino estão felizes em anunciar o nascimento do seu primeiro filho. Um menino nascido no dia 22 de fevereiro de 2020", anunciaram os representantes do casa num comunicado citado pelo site TMZ. Recorde-se que o bebé resulta do casamento de Tarantino, de 56 anos, com a cantora Daniella Pick, 20 anos mais nova. Leia Também: Aos 48 anos, João Vieira Pinto vai ser pai pela quinta vez