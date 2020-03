Foi na inauguração do restaurante Honest Greens no Parque das Nações, em Lisboa, que o Fama Ao Minuto encontrou Inês Aires Pereira.

Sempre bem disposta, a atriz aceitou o desafio de responder às nossas questões e contar-nos como estão a correr os seus primeiros meses no papel de mãe.

O Honest Greens é um restaurante ligado, acima de tudo, à alimentação saudável. A Inês é adepta de comida saudável?

Tenho de começar a ser adepta porque é mesmo o que eu estou a precisar nesta altura. Sinceramente, gosto de comida 'tuga' pesadona, mas cada vez mais o meu corpo se ressente. Já não tenho 20 anos, fui mãe… preciso de começar a cuidar de mim. Portanto, é altura de aderir à comida saudável. Estou super aberta e necessitada.

Há cinco meses começou a maior aventura da sua vida: a Inês foi mãe pela primeira vez. Como está a correr esta experiência?

Olheiras, noites mal dormidas, mas é muito engraçado porque eu não achei que fosse ser tão sentimental. Estou sempre a gozar com a maternidade, mas de repente ela dá uma gargalhada e eu choro e derreto-me. Durante imenso tempo ouvia as pessoas a dizer: não vais dormir, mas compensa. Eu ainda não tinha percebido a parte do compensa, mas agora quando ela começa a interagir comigo é uma cena surreal mesmo.

Em relação ao futuro, a Inês já tem planos para regressar ao trabalho?

Em breve vou voltar ao teatro, mas ainda não posso dizer.

E o coração está apertado por ter de deixar a bebé?

Graças a Deus é teatro, que eu amo, e é só à noite. Passo o dia todo com ela e à noite despejo-a para cima do pai e vou à minha vida [risos].

A Inês tem partilhado grande parte da sua experiência em relação à maternidade nas redes sociais, o que faz com que, tal como outras figuras públicas, esteja sujeita a comentários menos positivos. Já sofreu com as críticas dos haters?

Aconteceu uma vez ou outra. 'Só queres é sair à noite', dizem. Não ligo muito, são mais as pessoas que me dão carinho e que perguntam várias coisas. É a primeira vez que eu sinto mesmo vontade de partilhar informação com as pessoas que me perguntam coisas. Isto [a maternidade] é mesmo um trabalho difícil e é sério, é um ser humano que estamos a colocar no mundo. Mas tem sido muito fixe essa partilha.

