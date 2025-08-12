Madonna tem sido uma das vozes entre as celebridades que tem procurado chamar a atenção para a situação que se continua a viver em Gaza.

Esta segunda-feira, dia 11 de agosto, a artista deixou uma mensagem na sua página de Instagram direcionada ao Papa Leão XIV na qual pede que o líder da Igreja Católica visite com urgência o local.

"Santíssimo Padre,

Por favor, vá a Gaza e leve a sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não suporto ver o sofrimento delas. As crianças do mundo pertencem a todos. O Senhor é o único de nós a quem não se pode negar a entrada.

Precisamos que os portões humanitários sejam abertos para salvarmos estas crianças inocentes.

Já não há tempo. Por favor, diga que vai. Com amor, Madonna", escreve na mensagem em questão.

Por seu turno, na descrição da partilha, a 'rainha da Pop' defende que os políticos não têm a capacidade de provocar uma mudança nesta situação, pois isto é algo que apenas a "consciência" consegue.

"Hoje é o aniversário do meu filho Rocco. Sinto que o melhor que lhe posso dar enquanto mãe - é pedir a toda a gente que faça o que conseguir para ajudar a salvar crianças inocentes do fogo cruzado em Gaza. Não estou a apontar dedos, a culpar alguém ou a tomar partidos. Toda a gente está a sofrer. Incluindo as mães dos reféns. Rezo para que esses também sejam libertados. Estou meramente a fazer o que consigo para impedir que estas crianças morram à fome".

Na publicação, Madonna pediu que os seguidores fizessem doações a organizações como o World Central Kitchen, Women Wage Peace e Women of the Sun.

Papa Leão XIV, uma voz em defesa do povo de Gaza

Já foram várias as ocasiões em que o Papa Leão XIV chamou a atenção para a situação que atualmente se vive em Gaza.

No final do mês de julho, o líder da Igreja Católica renovou o apelo para um cessar-fogo imediato, para a libertação dos reféns do grupo islamita Hamas e para o "pleno respeito pelo direito humanitário".

Notando que o seu "coração está com todos aqueles que sofrem com o conflito e a violência em todo o mundo", Leão XIV realçou que "cada ser humano tem uma dignidade intrínseca que lhe foi conferida pelo próprio Deus".

"Confio a Maria, rainha da Paz, as vítimas inocentes dos conflitos e os líderes que têm o poder de lhes pôr fim", completou.