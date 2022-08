Pedro Granger foi um dos atores que teve a oportunidade de participar na série da RTP 'Pôr do Sol'. O ator fez um balanço deste projeto na sua conta de Instagram, destacando o seu lema: "A melhor maneira de estar na vida é sabendo rir de nós próprios".

Entretanto, brinca: "Ah! Mas tendo em conta que já morri mais vezes nas novelas que os dedos que tenho nas mãos, fico à espera de um Pôr do Sol 3, onde me matem pelo menos uma vez por episódio".

"Obrigado a todos e a toda uma equipa com uma boa onda já fora do comum nos dias que correm. Parabéns a todos por este incrível projeto e obrigado por me terem deixado ir lá dar um pé de dança", completa, destacando ainda o reencontro que teve com Manuel Cavaco.

