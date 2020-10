Foi anunciada a data o 'Dia de Cristina' desta semana. É na quinta-feira, dia 15, que Cristina Ferreira vai novamente assegurar a emissão da TVI, que começa às 10 horas e se prolonga até às 19.

A notícia foi dada nas redes sociais com um teaser no qual são recordadas várias imagens do novo formato, nomeadamente da última emissão - que ficou marcada por uma falha técnica.

Na passada quinta-feira, quando se preparava para entrar no ar, Cristina Ferreira viu-se confrontada "um problema com a energia" que obrigou a equipa a mudar-se de Bucelas para Queluz de Baixo em minutos.

A primeira parte do programa foi apresentada nos estúdios do 'Você na TV'. Depois do 'Jornal da Uma', retomou a normalidade no estúdio original.

