O programa 'Taskmaster' vai voltar às noites de sábado da RTP.

A nova edição do formato, que é novamente apresentada por Nuno Markl e Vasco Palmeirim, estreia já no próximo dia 16 de março e tem como participantes quatro caras bem conhecidas do público.

"Cândido Costa, Carolina Deslandes, Madalena Abecasis e Toy aceitaram o desafio para enfrentarem para as provas mais inimagináveis onde tudo pode acontecer!", refere o comunicado emitido pela estação pública.

Siga o link

Leia Também: Carolina Deslandes: "Parece que está à beira de lançar uma Mixtape"