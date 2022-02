Rui Unas foi o mais recente convidado do videocast 'É Preciso Ter Lata', apresentado por Pedro Ribeiro e Rita Rujeroni. Uma das perguntas que lhe foram colocadas disse respeito à polémica no Instagram, onde foi acusado de ser machista depois de ter comentado uma fotografia de Patrícia Mamona.

"O que é que me faz a mim machista? É o facto de eu ter feito zoom ou de ter escrito aquilo? Acho que quem fez zoom - todos os milhares que fizeram - o facto de ter terem feito zoom não os torna machistas. Haverá diferentes tipos de motivação, curiosidade, o apelo pela beleza... O ser machista é muito mais que fazer zoom em qualquer foto, não é? É um comportamento para com o sexo oposto, feminino", explica.

"Porque é que fizeste esse comentário? Foi uma brincadeira. Acho que quem diz a verdade não merece castigo. Muito zoom se fez naquela foto. Não ofendi a Patrícia Mamona com nenhum tipo de comentário, não fiz nenhum tipo de observação machista ou sexual. Foi uma brincadeira que, há quem ache graça e há quem não ache", defende.

Neste âmbito, explicou ainda como está a sua relação com Rita Ferro Rodrigues, que na altura o criticou por ter feito o referido comentário.

"Não gostei da reação, mas cheguei a fazer um post dirigido claramente aquelas ativistas que estão um bocadinho cegas em que dizia que às vezes gostava de ser do caminho do meio, não sou extremista. Não sermos extremistas ao ponto de carimbarmos as pessoas facilmente só porque queremos ser ativistas e queremos mudar o mundo. Não sei se ela enfiou a carapuça ou não. Pensei que se havia um mau estar ela devia enviar-me uma mensagem. Estou bem com a Rita. Não estou de mal com ninguém", garante.

