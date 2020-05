Pedro Scooby já está em Portugal para ver os seus três filhos, os gémeos Bem e Liz, de quatro anos, e Dom, de sete. Depois de ter passado alguns dias em quarentena, o surfista foi fazer o teste à Covid-19. Uma forma de se certificar que, chegando do Brasil, não iria contaminar os meninos.

"Fui fazer o teste da Covid-19 agora. Meu irmão, que agonia. O cara enfia o cotonete aqui no nariz, que vai parar lá na garganta. Primeiro ele faz desse lado, depois faz do outro. Bizarro", contou no Instagram o ex-marido de Luana Piovani, mãe dos seus filhos.

"Bom, mas pelo menos daqui 24 horas vou saber se estou com alguma coisa ou não. Porque bem eu estou. Quero ver as crianças, chegar com o teste na mão, 'papai chegou'", completou Pedro Scooby.

