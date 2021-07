Diana Bouça-Nova vive uma fase muito feliz. Depois de ter sido mãe do pequeno Frederico, que nasceu na passada sexta-feira, 9 de julho. A jornalista da RTP completou 36 anos esta segunda-feira, 12 de julho.

Já em casa junto do bebé recém-nascido e do filho mais velho, Francisco, ambos fruto do casamento com Francisco Coelho Lima, foi assim que passou a data.

"O melhor presente de todos! Foi um dia em grande, cheio de emoções e muito amor! Literalmente a viver na tal bolha de amor! O F que só ganha força! De família, Francisco, Frederico e, claro, felicidade", escreveu na legenda de duas fotografias que publicou na rede social, surgindo numa delas ao lados dos dois filhos.

Nas stories, Diana Bouça-Nova acrescentou: "Mesmo sem por um pé fora de casa, tive um dos dias mais bonitos da minha vida e tinha que partilhar convosco! Porque os meus filhos conheceram-se. A família esteve quase toda cá! E não há nada melhor do que isso".

